Marquinhos, após derrota do Brasil: 'Sabemos que levaremos muita porrada'

O zagueiro Marquinhos disse que a seleção brasileira vai levar "muita porrada" após a derrota por 2 a 0 para o Uruguai nesta terça-feira, no Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Marquinhos admitiu a atuação ruim do Brasil no Centenário, assim como já havia ocorrido no empate em 2 a 2 com a Venezuela em Cuiabá.

Um dos líderes do grupo, Marquinhos teve atuação ruim e falhou principalmente no segundo gol, marcado por De La Cruz.