Como a Palestina disputará as Eliminatórias em meio a bombardeio de Israel

A Palestina está no Grupo C da competição e vai encarar Emirados Árabes Unidos, Irã e Hong Kong na primeira fase. Os dois primeiros de cada grupos e os quatro melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata.

Após a disputa da edição de 2023, as Eliminatórias para a Copa Asiática de 2027 começarão e, ainda segundo o comunicado da FAF, a Palestina seguirá mandando os seus jogos em território argelino.

Veja o comunicado da Federação Argelina de Futebol

"A Federação Argelina de Futebol, de acordo com as diretivas das altas autoridades do país e a pedido do Presidente da Federação Palestina de Futebol, Sr. Jibril Rajoub, decidiu acolher na Argélia todos os jogos oficiais e não oficiais como parte da preparação da seleção palestina de futebol para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e para a Copa Asiática de Nações de 2027 e para cobrir todos os custos relacionados a esses eventos.

Neste contexto, o Presidente da Federação Argelina de Futebol, Sr. Walid Sadi, anuncia que o nosso país acolherá o jogo oficial Palestina x Austrália, agendado para 21 de novembro de 2023, que faz parte das eliminatórias para o Mundial 2026."