Arábes vão gastar pelo menos R$ 420 milhões durante recuperação de Neymar

Para o ano que vem, restam os amistosos contra Espanha e, provavelmente, Inglaterra, em março — ainda não haverá se cumprido os seis meses desde o rompimento do ligamento do joelho. Além disso, podem entrar na conta os jogos pré-Copa América. O torneio começa em junho e, no mundo ideal da CBF, a preparação final já terá a presença de Carlo Ancelotti.

Neymar estava no centro do projeto

Ficar sem Neymar é tudo o que Diniz não queria quando topou assumir de forma transitória a seleção. O técnico sempre deixou claro que tinha o camisa 10 no centro do projeto, classificando Neymar como uma "aberração" do bem.

A participação do camisa 10 sob o comando de Diniz tem dois gols contra a Bolívia e as assistências nos escanteios contra Peru e Venezuela. Quando Neymar saiu de campo diante do Uruguai, o Brasil já perdia por 1 a 0. E não se reergueu. Agora, Diniz vai ter que achar uma solução sem o craque já para a próxima convocação, em novembro.