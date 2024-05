Endrick foi ameaçado após rumor sobre ida à Europa: 'Vai viver um inferno'

Na escolinha em que treinava, já com oito anos, o menino fazia dois treinos: um deles, junto de garotos da mesma idade. Outro, com alunos mais velhos — com eles, Endrick, que é canhoto, podia driblar e fazer gol com ambas as pernas. Com os pequenos, havia uma regra: se ele driblasse com a perna esquerda, que é a perna boa, o árbitro marcava falta para o time adversário. Se Endrick fizesse gol com a canhota, o lance era invalidado, e o time adversário também ganhava uma falta a seu favor.

Aí, a gente já percebia que ele era diferente. Quando eu jogava bola com meus amigos, levava o Endrick comigo. Os caras apostavam nele: 'Dou cinco bolas para o Endrick e aposto que ele acerta três no travessão'. O pessoal apostava churrasco, refrigerante. Ele ganhava tudo."

Douglas Ramos, pai de Endrick.

Foi em 2016, entretanto, que o Palmeiras viu Endrick pela primeira vez. Ele tinha dez anos, jogava pelo BFA (um clube de Brasília), que tinha parceria com o São Paulo, e participou de um campeonato. Foi um estouro. O pai de um dos meninos que jogou o mesmo torneio filmou as partidas e subiu os vídeos no YouTube. Douglas selecionou as imagens e compilou os melhores momentos de Endrick em um só vídeo: havia gols, assistências e dribles. Publicou no YouTube, e chegou às mãos de João Paulo Sampaio, coordenador de base do Palmeiras.

Endrick e Douglas viajaram de Brasília a São Paulo naquele mesmo ano. O menino passou por uma avaliação no clube e foi aprovado. "Falei à minha esposa: em janeiro, você terá de ir embora para São Paulo", conta o pai ao UOL.

Fome, frio e choro