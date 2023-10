Neymar vê ano caótico e se machuca após só 9 jogos desde última lesão grave

Na Arábia Saudita, Neymar estreou só no mês passado justamente pelo fato de Jorge Jesus cravar que o brasileiro estava, novamente, contundido. O atleta jogou cinco vezes (uma como reserva e outras quatro como titular) e balançou as redes apenas no duelo diante do Nassaji Mazandaran, pela Champions Asiática.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O craque representou a seleção brasileira nos seus outros quatro jogos, todos válidos pelas Eliminatórias. Foram dois gols — ambos contra a Bolívia — e outras três assistências.

Os jogos de Neymar desde a última grave lesão, em fevereiro

8 de setembro - Brasil 5x1 Bolívia (2 gols e 1 assistência) - 90 minutos em campo

12 de setembro - Peru 0x1 Brasil (1 assistência) - 90 minutos em campo (saiu nos acréscimos do 2º tempo)