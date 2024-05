Seleção: Wendell pode deixar o Porto e entra na mira de Juventus e Betis

O lateral-esquerdo Wendell, da seleção brasileira, pode deixar o Porto na janela de transferências no meio do ano e atraiu interesse de outros clubes europeus.

O que aconteceu

Juventus-ITA e Betis-ESP fizeram sondagens nas últimas semanas para entender condições de negócio. Ainda não houve proposta formalizada. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.

Valorizado no mercado após boas atuações com a Seleção, Wendell pode deixar o Porto. O jogador de 30 anos tem apenas mais um ano de contrato com o time português e ainda não negocia uma renovação.