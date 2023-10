Diniz admite jogo ruim e assume culpa por derrota do Brasil para o Uruguai

Saída do Neymar ainda no primeiro tempo. "Temos tendência de análise simples para problemas complexos... Se você tivesse razão [sobre o impacto da ausência do Neymar], com ele teríamos profundidade, chances criadas. O time como um todo não foi bem na criação".

Veja a entrevista de Fernando Diniz na integra

Análise do jogo

"Temos tendência de análise simples para problemas complexos. Se tivesse razão, com Neymar teríamos profundidade, chances criadas. Fomos até levemente melhores no segundo tempo. O time como um todo não foi bem na criação. Jogo foi amarrado, estudado, faltou articulação não por um ou outro, porque o time não soube construir e o principal responsável sou eu. Neymar saiu faltando quatro ou cinco minutos no primeiro tempo e em nenhum momento tivemos articulação, nem finalizamos. Uruguai pouco criou também, foi jogo amarrado. Chutaram uma vez contra nenhum no primeiro, no segundo quatro contra três. Dois gols de falhas que não podemos cometer, dois gols de arremesso lateral. É essa a análise. Não foi um bom jogo e o responsável maior sou eu mesmo".

Implementar ideias x tempo e incerteza do futuro