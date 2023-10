Neymar torce o joelho, deixa campo chorando e vai passar por exames

Ele pediu substituição imediatamente e saiu chorando do jogo no estádio Centenário, em Montevidéu. Richarlison entrou no lugar dele.

Apesar de os exames ainda não terem sido realizados, a suspeita é de algo relativamente grave.

Confiança de Diniz e período afastado

Neymar começou o ciclo com Fernando Diniz tendo a confiança do novo treinador da seleção. Diniz deixou claro que queria contar com o jogador, que após a Copa 2022 chegou a deixar no ar a continuidade na seleção.

Neste ano, Neymar já ficou um período longo afastado dos campos porque sofreu uma lesão no tornozelo direito e foi submetido posteriormente a uma cirurgia devido ao histórico de problemas no local. O procedimento de Neymar foi feito no Qatar, pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O período sem jogos, ainda no PSG, foi de mais de cinco meses, até porque emendou com as férias no futebol europeu.