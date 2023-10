Marquinhos: 'Seleções às vezes não começam bem e depois são campeãs'

Marquinhos não se deixa abalar pelo momento de transição e ajuste na seleção brasileira com Fernando Diniz. Apesar de o time ter tropeçado contra a Venezuela ao empatar por 1 a 1 e ter vencido o Peru com um apertado 1 a 0, o zagueiro entende que não é hora de condenar o Brasil ao fracasso.

"Caminho é conturbado, seleções às vezes não começam bem e depois são campeãs. Temos que encontrar, melhorar, resultados são importantes para isso", disse o defensor, antes do último treino em Montevidéu, onde o Brasil enfrenta o Uruguai, amanhã (17), pelas Eliminatórias.

Linha tênue entre euforia e desilusão na torcida. "É normal, sempre foi assim na seleção. Sabemos como futebol mexe com emoção, dia a dia, felicidade, sentimento. Por isso futebol é tão importante e maravilhoso. Mas também traz momentos difíceis. Temos que lidar com altos e baixos, com pé no chão na euforia e sem perder a confiança nos baixos. Temos feedback do treinador diariamente com vídeos, conversas, nós jogadores sabemos quando vamos bem ou não".