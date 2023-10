Seleção brasileira vive maior jejum de centroavantes desde os anos 2000

Antes disso, em 2001, o jejum dos centroavantes durou sete jogos. A "seca" durou entre julho e novembro daquele ano, até que Luizão acabou com a seca — desconsiderando o gol de Euller contra o Panamá.

Diniz faz mudança na frente

O técnico da seleção brasileira mexeu no time e tirou Richarlison para o jogo contra o Uruguai. O centroavante do Tottenham só não foi titular desses últimos sete jogos no duelo contra o Marrocos — ele foi cortado por lesão.

Gabriel Jesus durante a partida do Brasil contra a Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas Imagem: Pedro Vilela/Getty

Diniz optou por dar chance a Gabriel Jesus. O jogador do Arsenal se colocou à disposição para jogar em qualquer posição no ataque, mas voltará ao time titular como 9.

As três opções convocadas para a opção vivem jejuns. Jesus soma sete jogos sem balançar a rede com a seleção, enquanto Matheus Cunha ainda não marcou em seus dez jogos com a Amarelinha — Rodrygo não entra na lista por ter liberdade no ataque, embora tenha atuado como centroavante no Real Madrid.