Carlos Augusto deve ser 3º lateral de Diniz e escancara incógnita no setor

Se Fernando Diniz mantiver o que fez no treino de ontem (15), a seleção brasileira entrará em campo contra o Uruguai com o terceiro lateral-esquerdo diferente em quatro jogos, o que confirma o setor como a posição mais aberta do novo ciclo para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Carlos Augusto foi alçado ao time titular na última atividade do treinador. Ele substituiu Guilherme Arana, que ficou no time reserva.