Neymar volta a sofrer após Data Fifa perfeita, mas mostra nova postura

Nos primeiros jogos com Fernando Diniz, o camisa 10 venceu Bolívia e Peru como protagonista e se tornou o maior artilheiro da seleção nas contas da Fifa.

Neymar deu entrevista antes e depois dos jogos, foi homenageado pela CBF e se mostrou mais disposto a comunicar com o torcedor para estreitar a amarelinha do povo.

O craque entende que o episódio em Cuiabá foi "fato isolado" e quer um novo cenário diante do Uruguai, terça-feira, em Montevidéu. Nos treinamentos no estádio do Peñarol, o atacante atendeu a todos os atletas da base e funcionários do clube.