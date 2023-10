Filho de 4 anos do zagueiro Naldo morre um mês após acidente

Davi passou 40 dias internado sob cuidados intensivos e chegou a passar por cirurgia. O garoto ficou gravemente ferido após sofrer acidente de trânsito. O veículo dirigido por Walter Tilatti, sogro de Naldo, foi atingido por um carro e acabou batendo em uma moto em 7 de setembro, no distrito de Uncali, na Turquia.

Sporting e Espanyol, clubes pelos quais Naldo já passou, também manifestaram seus pêsames ao brasileiro.

A carreira de Naldo

Naldo passou a maior parte de sua carreira no futebol europeu. O zagueiro atua fora do Brasil desde 2012, com passagens por Itália, Espanha, Portugal, Arábia Saudita e Turquia.