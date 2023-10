Mano diz que não conversou sobre renovações no Corinthians: 'Não é momento'

O que mais Mano disse

Parada da Data Fifa: "É um paraíso sempre quando temos dez dias como esses de agora para poder treinar, fazer o que precisa ser feito. Falamos que íamos trabalhar bastante e que era necessário fazer isso. Estamos aproveitando esse tempo para na prática fazer o que falamos que íamos fazer na teoria."

O que esperar do time: "Vamos estar mais preparados para competir no que acredito que seja a necessidade do Brasileiro. Não se pode deixar de competir nunca, jogos muito parelhos, detalhezinhos pra lá e pra cá. Construção de alguns padrões de comportamento, segurança e um bom posicionamento com relação ao que eu quero. E a partir dessa segurança, caminhar com passos talvez não tão longos, mas firmes para a cada jogo poder acrescentar uma característica que acredito e que é a característica do Corinthians nos últimos anos, e que o tornou vencedor."

Intensidade de treinos: "A gente sempre trabalha assim, entende que o jogador precisa ir repetindo muito o que é o conteúdo do que vai enfrentar no jogo. Agora estamos em um período de aquisição de comportamento, de padrão. Não que a equipe não tivese, é que estamos falando naquilo que queremos que a equipe jogue, já baseado no que vimos do time antes.

Prioridade do trabalho: "Temos um período pra poder fazer isso, colocamos algumas prioridades pra esse grupo, porque não pode fazer tudo de uma vez. E o que fizemos especificamente nessa semana até agora foi passar para os jogadores padrão de comportamento, movimentos importantes da parte ofensiva e defensiva, sem ainda se preocupar com a estratégia do jogo em si. Isso vamos cuidar a partir de segunda feira para o próximo adversário, que vai ser o Fluminense. O que fizemos agora foi dar condicionamento técnico e tático pra essa equipe dentro do que queremos fazer."

Desafio de voltar ao cargo: "Acredito que todos os treinadores são mvoidos por desafios, me sinto muito atraido por contruir trabalhos, tenho característica de fazer e de saber fazer isso. Já fiz várias vezes, serve como parâmetro e confiança mútua que pode fazer novamente em outras circunstâncias. Os momentos são diferentes, primeiro era de extrema dificuldade, depois quase um fim de ciclo na segunda passagem, o mais vencedor que o clbue teve, daí tem outro tipo de comportamento, e agora é um misto dos dois. A gent estabeleceu uma relação muito boa entre torcedor, clube e treinador. Essa relação faz com que tenhamos uma gratidão grande um pelo outro, sempre sou muito respeitado pelo torcedor do Corinthians, mesmo quando estive como adversário. Procuro retribuir esse carinho com uma encarada muito forte quando recebo o convite para estar aqui.