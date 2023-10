Leila Pereira não conhece nada da história do Palmeiras, diz José Trajano

Siga o UOL Esporte no

José Trajano criticou Leila Pereira no Posse de Bola. O colunista disse que a entrevista coletiva da presidente do Palmeiras foi estranha e prepotente.

Não conhece a história: "Ficou nítido que ela não conhece nada da história do Palmeiras e se acha. Aquela coisa da prepotência, se acha a maior do mundo, que salvou... Quem salvou o Palmeiras primeiro foi o Paulo Nobre, ou estou enganado? Botou dinheiro dele a rodo porque o Palmeiras estava em uma draga. Ela menosprezou o empenho do Paulo Nobre, esculhambou outros ex-presidentes, se vangloriou de tudo..."

Tudo muito estranho: "A coisa começou toda errada ao convidar os entrevistadores. Não foi uma coletiva normal. Só pode entrar quem ela convidou. Achei tudo muito estranho, mas é um assunto muito particular do Palmeiras..."