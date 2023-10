Holanda x França: onde assistir ao jogo das Eliminatórias para a Eurocopa

A Holanda recebe a França hoje (13), às 15h45 (de Brasília), na Johan Cruyff Arena, em jogo válido pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O confronto entre as duas seleções será transmitido pela ESPN [TV fechada] e pelo Star+ [serviço de streaming].

Com nove pontos até aqui, a Holanda aparece na segunda colocação do Grupo B empatada com a Grécia, mas levando vantagem por ter feito um jogo a menos [quatro contra cinco]. A seleção holandesa vem de duas vitórias consecutivas nas Eliminatórias, contra Irlanda [2 a 1, fora de casa] e frente aos gregos [3 a 0, em casa].