CR7, Messi e Neymar são os mais bem pagos do mundo; veja a lista atualizada

A revista americana Forbes atualizou hoje (13) a lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Uma novidade desta edição é a relevância do impacto das contratações realizadas no campeonato da Arábia Saudita.

Confira a lista em dólar (campo/fora de campo)

1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr - Arábia Saudita): 260 milhões de dólares (200/60)