Reitor de universidade 'dedura' acerto de Ancelotti com Brasil em homenagem

Ancelotti na seleção brasileira

Carlo Ancelotti sempre foi o plano A da CBF após o término da Copa do Mundo de 2022 e a saída de Tite, que já havia anunciado que não renovaria o seu contrato.

As negociações com o treinador italiano levaram meses e foram finalizadas de maneira bem-sucedida ao fim em junho, ainda que não haja um pronunciamento oficial de ambas as partes.

Com o acerto verbal com Ancelotti, a CBF anunciou Fernando Diniz, que tem conciliado o trabalho no Fluminense com a seleção, para ser técnico até a Copa América de 2024.

Quando o contrato de Ancelotti chegar ao fim no Real Madrid, no dia 30 de junho de 2024, ele assumirá a seleção brasileira. Apesar do acordo, o treinador italiano evita falar sobre o assunto quando perguntado.