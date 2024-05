Cuca analisa virada sofrida pelo Athletico-PR para o Ypiranga: "Inadmissível"

O treinador Cuca falou sobre a dura derrota do Athletico-PR na noite da última quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ypiranga. O time paranaense vencia por 1 a 0 até os momentos finais do jogo, mas sofreu dois gols nos acréscimos e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1.

Em entrevista coletiva após a partida no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, Cuca tratou o primeiro gol sofrido pelo Athletico-PR como "inadmissível".

"É inadmissível tomar gol de contra-ataque no minuto 51. Temos que amadurecer em cima disso. O segundo [gol] é consequência do primeiro. O primeiro é inadmissível. Não tem o que explicar. Não adianta vir aqui e falar coisa diferente. O adversário mereceu ganhar. Ainda tivemos chances de fazer 2 a 0. Alternamos bons e maus momentos, mas o time cansou", disse.