Jornal espanhol detalha 'projeto galáctico' montado pelo Real para Endrick

O plano do clube é adotar com Endrick o mesmo acolhimento que jovens como Bellingham e Arda Güler tiveram quando chegaram ao clube na atual temporada.

Além de dar apoio ao jogador dentro de campo, o Real também tem ajudado em questões fora dele como, por exemplo, a ajuda a Endrick na escolha de uma casa na Espanha.

A ideia do Real é que Endrick faça toda a pré-temporada junto com o restante do elenco no meio do ano que vem para, depois, o clube decidir se já o incorporará no time principal ou deixará que o brasileiro passe um período no Castilla, time B.

Seja como for, Endrick já terá dois 'padrinhos' quando chegar na Espanha. Isso porque, Vini Jr. e Rodrygo mantêm certa relação com o atacante do Palmeiras e poderão ajudar na adaptação em solo espanhol.

Temporada com poucos minutos

Pelas boas atuações na reta final da temporada passada, Endrick começou 2023 com altas expectativas no Palmeiras, principalmente pela chance de titularidade após a saída de Gustavo Scarpa.