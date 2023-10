Palmeiras amplia contrato e aumenta salário de Piquerez para evitar assédio

O vínculo de Piquerez com o Palmeiras era até 31 de dezembro de 2025, agora é até o fim de 2026. O novo registro contratual de Piquerez foi publicado no BID da CBF na última sexta-feira (6).

Uruguaio vive bom momento no Palmeiras e é constantemente monitorado por clubes da Europa. Em 2023, Piquerez vive a melhor temporada da carreira: ele disputou 47 partidas, marcou cinco gols e deu cinco assistências.

Piquerez foi quem marcou o gol do Palmeiras no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, e levou a decisão para as penalidades — com vitória dos argentinos.

Com moral na seleção uruguaia. O jogador foi convocado pela seleção uruguaia para a disputa das Eliminatória Sul-Americanas. O Uruguai enfrenta Colômbia e Brasil nos dias 12 e 17/10.

