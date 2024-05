Diniz elogia vitória e classificação do Fluminense na Libertadores

O Fluminense superou o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, no Maracanã. O resultado classificou os tricolores para as oitavas de final da Libertadores na liderança do grupo A.

O técnico Fernando Diniz elogiou o bom resultado diante da torcida.

"Eu acho que o time fez um bom jogo. Principalmente antes de tomar o gol de empate. Estava soberano. Era jogo de um time só. Mas tomamos o gol no primeiro ataque do Cerro. Conseguimos circular a bola bem e sabíamos que o gol ia sair de um cruzamento, porque esse time fecha muito o centro do campo", disse.