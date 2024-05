Em casa, São Paulo é derrotado pelo Cruzeiro e segue sem vencer pelo Brasileirão-sub 20

Nesta quinta-feira, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP), o São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 4 a 3, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O Tricolor Paulista, assim, conheceu sua sexta derrota consecutiva na competição nacional.

Diante do revés, o São Paulo permanece na 19ª posição, com apenas um ponto somado. Já o Cruzeiro, que triunfou como visitante, sobe para a oitava colocação, com 10 unidades contabilizadas.

O próximo compromisso do clube paulista acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), quando recebe o Oeste-SP, pela fase de grupos do Campeonato Paulista sub-20. A Raposa, por sua vez, na próxima quarta-feira (22), visita o Ceará, pela oitava rodada do Brasileirão sub-20.