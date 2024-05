Fluminense bate Cerro Porteño e garante ida às oitavas da Libertadores como líder do grupo

O Fluminense começou a partida com postura ofensiva e chegou a balançar a rede com Cano. No entanto, o lance foi invalidado por impedimento. O Cerro Porteño apostava nos contra-ataques e bolas paradas. Só que os tricolores não demoraram para abrir o placar, aos 14 minutos. Marcelo recebeu passe na área e acertou belo chute colocado, sem chance para Jean.

O Cerro Porteño não se intimidou com o revés e chegou ao empate aos 18 minutos. Viera recebeu passe na área e mandou para a rede.

Após o empate, o confronto voltou a se parecer como no início. O Fluminense seguia no ataque e quase marcou com Cano. Desta vez, Jean fez a defesa. Já o Cerro Porteño respondeu com Píris da Motta, que finalizou de longe e parou em Fábio. Os paraguaios também balançaram a rede, com Churín. Só que o gol foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante.

Nos minutos finais, o Fluminense voltou a ter o controle da bola. Na melhor chance dos cariocas, Cano chutou para boa defesa de Jean. Assim, o confronto permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores voltaram tentando pressionar em busca do gol. No entanto, os donos da casa tinham dificuldade em passar pela marcação paraguaia. Na melhor chance dos cariocas, Cano cabeceou perto do gol. Já o Cerro Porteño apostava nos contra-ataques.

A situação ficou favorável para o Fluminense aos 24 minutos, quando o zagueiro Baez foi expulso após levar o segundo cartão amarelo. A partir dai, os cariocas aumentaram a pressão e chegaram ao gol três minutos depois. Ganso aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.