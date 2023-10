Veiga admite pressão no Palmeiras, mas diz: 'Ano ainda não acabou'

Briga no Brasileiro: "A gente tem que ser consciente e saber que o Botafogo hoje tem uma vantagem grande. Nosso compromisso é fazer nosso melhor. Ano não acabou ainda, temos compromisso muito grande de vestir essa camisa. Serão 12 jogos das nossas vidas, fazer nosso melhor e no final vamos ver a classificação

.O que aconteceu

O Palmeiras foi derrotado pelo Santos, de virada, na Arena Barueri. Zé Rafael deixou o Alviverde à frente no início, mas Rincón e Marcos Leonardo viraram a partida.

Foi o primeiro jogo do Alviverde após a eliminação na Libertadores, nos pênaltis, para o Boca. Os jogadores e o técnico Abel Ferreira receberam apoio da torcida do início ao fim, mas a partida também foi marcada por protestos contra a diretoria do clube — capitaneados pela Mancha Verde, que rachou com a presidente Leila Pereira.

Veiga foi o único palmeirense a falar na zona mista após o clássico. O camisa 23 não escondeu a frustração no elenco após a queda no torneio continental e mais um tropeço no Brasileirão, mas não jogou a toalha na briga pelo título. O Botafogo chegou aos 55 pontos na rodada e abriu 11 pontos de distância para o Alviverde, quarto colocado.

O que mais Veiga disse

Recado aos jovens: "Quando cheguei, em 2017, estava no lugar dos meninos. aprendi muito. Passei por momentos bons, momentos ruins, evoluí muito. Hoje, em uma posição diferente, como um dos líderes, tento passar que o nosso compromisso tem que ser em fazer o nosso melhor. Não ir nas nuvens quando recebe elogios, nem deixar as críticas atrapalharem. A gente tem que manter um equilíbrio, porque senão a gente vai viver nessa oscilação de emoção."