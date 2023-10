O show de Abel: as 8 melhores frases do técnico do Palmeiras após a derrota

Se as bolas tivessem entrado, se tivesse mais capricho na finalização, na primeira parte poderíamos ter saído com outro resultado, mas ela não entrou. Sabíamos que na segunda parte iríamos sofrer, que vínhamos de uma derrota pesada, que isso iria entrar no subconsciente dos jogadores. Sabíamos que nos últimos minutos estaríamos cansados, era fundamental fazer o primeiro tempo como fizemos, mas é verdade, tem sido um roteiro, uma pecha. Posso dizer que os jogadores trabalham, mas hoje a bola bateu na trave e saiu, bateu na cabeça de um jogador nosso e saiu, depois fizemos um gol de bola parada, e o que mais me deixa triste é quando não somos agressivos, competitivos. Os gols que sofremos, com todo respeito ao Santos, são mais ofertas nossas do que mérito do nosso adversário, mas parabéns ao Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que não fomos capazes de fazer, que foi dois gols. Tenho que refletir, pensar com os jogadores, jogou quem tinha que jogar hoje, mas infelizmente perdemos outra vez. Fizemos um primeiro tempo de grande nível, tivemos um problema de finalização.

Classificação e jogos Brasileirão

2 - 'Faltou gasolina física e mental'

O português destacou a falta de combustível físico e mental contra o Santos. Segundo ele, a equipe esteve longe dos 100% em todos os quesitos do jogo.

O último jogo em casa teve tudo, emoção até o fim, gols, pênaltis, na minha opinião teve uma equipe que deveria vencer e não conseguiu. A primeira parte hoje é o reflexo do que foi a segunda parte do último jogo, mas não conseguimos virar e fazer gols. Tenho que ler os sinais, hoje era um contexto difícil para nós, depois de uma eliminação dura, pesada, quando estamos competindo a 100% podemos ganhar de qualquer equipe, quando não estamos no 100% podemos sofrer gols como hoje. Mesmo no jogo contra o Boca, são gols que quem quer disputar título não pode sofrer, mas tenho certeza absoluta que os jogadores querem fazer o melhor, fizeram o melhor que conseguiram, mas não foi suficiente para vencer o adversário. Acho que essa parada da data Fifa vai fazer bem e depois seguimos no nosso caminho, já falei sobre nossas ambições no campeonato, o resto é fazer melhor do que fizemos hoje. É difícil jogar contra uma equipe com oito jogadores defendendo e criar tantas oportunidades como criamos, hoje era um jogo que tínhamos que chegar no intervalo ganhando obrigatoriamente por 1 ou 2 gols para depois conseguir gerir o jogo na segunda parte, onde faltou gasolina física e mental.

3 - 'Fomos passarinhos na hora dos gols'

Abel afirmou que a defesa do Palmeiras voou nos gols sofridos contra o Santos. Ele também criticou o desempenho ofensivo do time no gol sofrido contra o Boca Juniors, num sinal de que a eliminação na Libertadores ainda está muito viva no Alviverde.