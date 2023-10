Sem Soteldo e Lucas Lima, Santos deve escalar reforços contra o Palmeiras

Messias na vaga de Dodô, lateral-esquerdo que tem sido improvisado como zagueiro pelo técnico Marcelo Fernandes, é a opção natural. O Peixe sofre no setor e só tem quatro atletas da posição à disposição: João Basso, Joaquim, Messias e Jair. Alex e Zabala estão lesionados.

No meio-campo, Nonato deve entrar na vaga de Lucas Lima. O meio-campista está emprestado pelo Ludogorets (BUL), tem quatro partidas pelo Brasileirão e ainda não foi titular com Marcelo no comando.

No ataque, a tendência é que Morelos substitua Soteldo e estreie como titular entre os 11 inicial desde que chegou ao Santos. O colombiano se apresentou acima do peso, mas se recondicionou fisicamente e tem agradado nos treinamentos. Ele só disputou uma partida até agora.

Nonato e Morelos foram reforços do Santos para o segundo semestre e ainda não se firmaram.

Mudança de características

Na defesa, o Santos perde a qualidade técnica de Dodô, mas ganha em altura. Messias tem 1,91 m de estatura, enquanto Dodô mede 1,77.