Palmeiras 'musical' fez 6 a 1 no Boca e influenciou até em seleção do tetra

Os treinadores da seleção [Parreira e Zagallo] estavam no estádio. Eu lembro que eu virei para o Mazinho depois do jogo e falei, 'cara, acho que você vai para a Copa do Mundo. Foi o melhor jogo que eu vi você jogar, você jogou demais'. E não deu outra.

"O Mazinho não tinha sido convocado para nenhum jogo das Eliminatórias de 93, e depois daquele jogo [contra o Boca] ele foi convocado e acabou indo para a Copa do Mundo junto comigo e logo depois se sagrou tetracampeão mundial, então passa por esse jogo", completou Zinho.

E o jogo de hoje?

Nada de esperar uma goleada como a de 94, hoje (5), no Allianz Parque. Zinho acredita em uma vitória do Palmeiras no tempo regulamentar, "mas em um jogo complicadíssimo".

Para isso, porém, o time de Abel Ferreira terá que mudar a postura em relação ao jogo na Argentina: "vai ter de propor mais o jogo, ser mais ousado, tentar furar uma forte marcação do Boca. Ter paciência para furar a retranca dos caras, mas uma paciência agressiva, buscando, forçando".

O ex-jogador destaca ainda que, desde 2018, este "confronto era que o Palmeiras está chegando com mais favoritismo". Algo que, segundo ele, não se confirmou no empate sem gols em La Bombonera, já que "o Boca foi melhor e teve as melhores chances".