'Sem fundamento', diz empresa do gramado após crítica do Boca ao Allianz

Executivo da empresa que cuida do gramado do Allianz Parque, Paulo Almeida rebateu a fala de Sergio Romero, goleiro do Boca Juniors, e Riquelme, vice-presidente do clube. Segundo o gerente da Soccer Grass durante papo com o UOL na COB Expo, a crítica dos argentinos não tem fundamento e soa como justificativa para uma eventual desclassificação.

"No centro de treinamento do Boca, têm dois campos oficiais em grama sintética. Eles treinam também em piso de grama sintética. É bem semelhante ao do Allianz. Sempre que a gente fala em grama sintética, as características de fios são próximas. O que pode diferenciar é o que nós chamamos de recheio, que é o material que vai no meio dos fios", explicou Almeida.