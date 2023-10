Baixo aproveitamento do Palmeiras em pênaltis complica até Weverton

Além disso, o Boca está invicto no mata-mata desta edição da Liberta quando o assunto é disputa de pênaltis. Os argentinos eliminaram Nacional (oitavas) e Racing (quartas).

O goleiro Romero é o grande nome das classificações xeneizes, com quatro penalidades defendidas.

Com a camisa do Boca, Romero pegou 10 de 19 penalidades. O levantamento é do canal de TV argentino TyC Sports.

Palmeiras e Boca se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela volta das semifinais da Libertadores. Na ida, os times empataram em 0 a 0.