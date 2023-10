Atacante foi do quilombo à Champions e mora 3 meses com o pai e 3 com a mãe

"Muita gente criticou meu marido, que largou até a faculdade para concretizar o sonho de Igor ser jogador. Fomos ajudados pelo meu sogro e pelo tio dele, nos deram recursos. Outras pessoas também ajudaram. E tudo deu certo", contou Irlane, a mãe de Igor, ao Diário do Amapá.

Em 2020, o garoto foi emprestado ao Londrina e foi um dos destaques do time que conseguiu o acesso para a Série B, com quatro gols em 31 jogos. O Coritiba o trouxe de volta em 2021 e Igor logo se tornou titular. Era a opção de velocidade que o time não tinha. Foram sete gols, cinco assistência e a conquista do acesso.

Em 2022, marcou o gol do título do paranaense, foi um dos melhores do Brasileiro, com quatro gols em 18 jogos no primeiro turno e acabou vendido. Saiu para o futebol holandês. Foi a maior venda da história do clube, 8 milhões de euros por 80 por cento, superou Rafinha, vendido ao Schalke, da Alemanha, por 5 milhões.

No início, a adaptação não foi fácil. "A parte física e tática é mais intensa na Europa, mas no fim, deu certo". O que valeu foi a amizade com Danilo, centroavante revelado pelo Santos e que está atualmente no Celtic. Na Holanda, Igor mora três meses com o pai e os três meses seguintes com a mãe. O revezamento é necessário porque eles não têm visto de trabalho.

A estreia foi em 8 de setembro de 2022 contra a Lazio, na Itália, pela Liga Europa. Entrou aos 41 do segundo tempo na derrota por 4 x 2. As dificuldades foram superadas e o primeiro ano na Europa teve 12 gols e sete assistências em 35 jogos. Promissor. Fez o último gol na vitória por 3 x 0 sobre o Go Ahead Eagles, que garantiu o título holandês após seis anos de jejum. Em agosto, foi convocado por Ramon Menezes para a seleção olímpica que enfrentou Marrocos.

Com o título holandês, o Feyenoord conquistou o direito de participar da Liga dos Campeões. Está em um grupo com Lazio, Celtic e Atlético de Madri. "É um sonho jogar a Champions League. A ficha ainda não caiu, mas vai dar certo."