São Paulo: Rafinha deve ficar em 2024, mas vai encerrar carreira no Bayern

O lateral-direito Rafinha deve seguir no São Paulo na próxima temporada. O jogador de 38 anos quer se aposentar em 2024, mas irá jogar no mínimo mais seis meses. Ele já definiu que o último jogo de sua carreira será com a camisa do Bayern de Munique (ALE).

Aposentadoria só depois. "Realmente quero me aposentar ano que vem, não sei no meio do ano ou no final do ano. Vou me aposentar e não falo mais nisso porque estão pegando no meu pé. Todos sabem o carinho que tenho pelo São Paulo. Agora que a gente conquistou eu quero ficar, ano passado perdemos todos os campeonatos que disputamos e eu fiquei. Fico feliz de termos conquistado e vamos ver. Sentar para conversar, mas é fácil, eu quero e o clube quer".

Encerrar no Bayern. "Eu tenho uma possibilidade de jogar no Bayern. Diretoria abriu as portas para encerrar a carreira lá. Pra mim foi um prêmio gigantesco. Fico feliz. Claro que seja um jogo, mas é uma possibilidade e eu quero. Minha carreira foi feita na Alemanha, pra coroar minha carreira jogar mais um jogo pelo Bayern é um desejo que tenho. Meu último jogo vai ser lá, isso posso afirmar".