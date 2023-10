Ceni cita títulos e nega semelhança com Sampaoli em saída do Flamengo

Rogério Ceni negou que tenha tido vários problemas de relacionamento. O treinador ainda disse que guarda boas lembranças do Flamengo.

Ceni admitiu que o áudio vazado foi determinante para sua saída do Fla. Apesar disso, o treinador disse que mal conhecia o funcionário que fez comentários depreciativos a respeito do então comandante do Flamengo.

No Flamengo, Ceni foi campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca (ambos em 2021) e do Brasileirão (2020). Ele comandou o time entre de novembro de 2020 e julho de 2021. Em 45 jogos, foram 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas.

Jorge Sampaoli, que deixou o time na última semana, não conquistou títulos. Ele chegou ao clube em abril e comandou a equipe em 39 jogos, com 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.