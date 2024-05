Ranking UOL: Flamengo supera Atlético-MG no top 5; Palmeiras mantém topo

Após os duelos da Copa do Brasil no meio de semana, o Flamengo é o destaque da edição desta semana do Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL.

O Flamengo subiu em relação ao último ranking. Os cariocas venceram o Amazonas na última quarta (23). O Corinthians foi outro que ultrapassou um oponente.

O destaque negativo é o Atlético-MG, que tropeçou diante do Sport em Pernambuco. Os mineiros, que avançaram de fase na Copa do Brasil pela vantagem no jogo de ida, foram superados na lista justamente pelo Flamengo.