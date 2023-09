Pedro desencanta, Flamengo vence Bahia e alivia pressão à espera de Tite

A semana turbulenta do Flamengo acabou com vitória no Maracanã. A equipe, hoje treinada por Mário Jorge após a demissão de Jorge Sampaoli, venceu o Bahia por 1 a 0 ao aproveitar a expulsão de Kanu e se recolocou no G4 do Campeonato Brasileiro em meio à espera sobre a decisão de Tite. O ex-técnico da seleção é o favorito da diretoria para assumir o cargo.

Pedro, já no 2° tempo e pouco depois do vermelho ao adversário, marcou o único gol do jogo ao converter pênalti de Gilberto em Bruno Henrique.

O resultado deixa os cariocas com 43 pontos e na 4ª posição da tabela do torneio. O time de Rogério Ceni, por outro lado, estacionou nos 25 pontos e não saiu da 17ª colocação.