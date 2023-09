City cai para o Wolverhampton, perde 100% e vê liderança ameaçada

Com o resultado, o City perde a campanha até então perfeita no Campeonato Inglês, mas não a liderança. Com 18 pontos, os comandados de Guardiola seguem na ponta, mas podem perder a posição caso o Liverpool, que tem 16, vença o Tottenham, em jogo que acontece ainda hoje.

Classificação e jogos Inglês

O Wolverhampton, por sua vez, conseguiu apenas a sua segunda vitória. Com sete pontos, a equipe é a 13ª, mas pode perder posições até o fim da rodada.

Curiosidades

Atual tricampeão inglês, o City nunca venceu os sete primeiros jogos da liga nacional. O recorde de vitórias seguidas nos jogos iniciais é do Chelsea, que, em 2005/06, triunfou nas nove primeiras rodadas.

O meio-campista luso-brasileiro Matheus Nunes, do Manchester City, foi vaiado sempre que tocou na bola. O jogador, recém-contratado pelos Citizens, forçou a saída do Wolverhampton e deixou os torcedores na bronca.

Como foi o jogo

Manchester City tem a bola, mas não ameaça no primeiro tempo. Como de costume, os comandados de Pep Guardiola controlaram o jogo e ditaram o ritmo da partida. No entanto, a estratégia do Wolverhampton funcionou, e o time abriu o placar antes dos 15 minutos. Apostando em contra-ataques, os anfitriões neutralizam as ações ofensivas do adversário, que pouco produziu. Além de alguns chutes bloqueados - para os dois lados -, os primeiros 45 minutos não tiveram mais emoções depois do gol.