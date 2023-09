Neymar perde pênalti, mas se redime em vitória do Al-Hilal no Saudita

Com a vitória, o Al-Hilal assumiu a liderança do Campeonato Saudita. O time de Jorge Jesus ultrapassou o Al-Ittihad e agora soma 20 pontos. Já o Al-Shabab segue com 8 pontos, na 11ª posição.

Classificação e jogos Saudita

O próximo compromisso do Al-Hilal é pela Liga dos Campeões da Ásia. O time de Riade visita o Nassaji Mazandaran, no Irã, na terça-feira (03).

Como foi o jogo

Al-Hilal e Al-Shabab fizeram um primeiro tempo morno nos 34ºC de Riade. A primeira finalização do jogo só saiu aos 17 minutos. O time de Jorge Jesus demonstrou lentidão nas trocas de passes e sofreu para furar a defesa adversária. Já os visitantes tentaram atacar em transição.

O ritmo do Al-Hilal cresceu no segundo tempo e foi recompensado. O time da casa impôs sua qualidade e superou a boa atuação do goleiro Kim Seung-gyu com gols de Koulibaly e Mitrovic.

Os pênaltis foram a nota negativa no jogo do Al-Hilal. Primeiro aos 20 minutos. Mitrovic já estava com a bola na mão e pronto para a cobrança quando o árbitro Iván Barton anulou a penalidade após checagem no VAR. Aos 37, Neymar foi o vilão. O brasileiro teve a chance de fazer seu primeiro gol na Arábia Saudita, mas bateu mal e Kim Seung-gyu defendeu.