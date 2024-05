Palmeiras terá trio de joias titular para jogo de despedida de Endrick pela Libertadores; veja escalação

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o San Lorenzo, válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira escalou, no ataque, o trio de joias formado na base do Palmeiras: Luis Guilherme, Endrick e Estêvão. Essa era a última oportunidade dos três atuarem juntos, já que a partida marca a despedida de Endrick do Verdão.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios, Raphael Veiga; Luis Guilherme, Estêvão e Endrick.