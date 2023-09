Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr vence Al-Tai e mantém série invicta

O Al-Nassr venceu sua sexta partida seguida e assumiu a terceira colocação do Campeonato Saudita. Com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, o clube venceu o Al-Tai, por 2 a 1, hoje (29), pela oitava rodada do campeonato.

O outro gol da equipe foi marcado por Talisca, enquanto Misidjan descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o time de CR7 foi à 18 pontos e por enquanto está em terceiro lugar. O Al-Hilal de Neymar e o Al-Ettifaq ainda jogam e caso ambos ganhem, o Al-Nassr pode cair para a quinta colocação.