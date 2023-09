PSG x Olympique: saiba onde assistir e horário do clássico no Francês

Já o Olympique empatou por 3 a 3 com o Ajax pela fase de grupos da Liga Europa, fora de casa. O time atualmente está no G4 da competição, ocupando a 4ª colocação com nove pontos.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Ugarte, Zaire-Emery e Vitinha; Dembelé, Mbappé e Kolo Muani. Técnico: Luis Enrique.

Olympique de Marselha: Pau López; Clauss, Gigot, Mbemba e Renan Lodi; Kondogbia, Rongier e Veretout; Harit, Vitinha e Aumabeyang. Técnico: Jacques Abardonado.

PSG x Olympique de Marselha

Data: 24 de setembro de 2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

Transmissão: ESPN e Star+