Após 887 dias, massagista do Náutico é inocentado de crime que não cometeu

"Acabou este pesadelo na minha vida. Agora, eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo". Foi assim que Paulo Mariano, o Paulinho, de 29 anos, massagista do Náutico, explicou seu momento atual na vida após ser inocentado de um crime que não cometeu no dia 22 de agosto. De um crime que, se houvesse um pouco menos de açodamento, um pouco mais de cuidado e menos melanina em sua pele, ele nunca deveria ter sido acusado.

O pesadelo começou em 25 de fevereiro de 2021, quando algo fora da ordem aconteceu no Centro de Treinamento do Náutico. Os homens não eram jogadores, médicos ou membros da Comissão Técnica do clube. Eles procuravam por Paulo Mariano e o encontraram facilmente. "Eram três policiais civis com um mandado de prisão para mim. Foi uma surpresa enorme. Nunca tinha entrado em uma delegacia e, de repente, fui para a prisão. Fui preso sem saber o que estava acontecendo", disse Paulinho.

No caminho para a prisão, ele entrou em contato com Amanda, sua esposa. "Ele me enviou a foto do documento, um mandado de prisão. Eu não acreditei e entrei em pânico. Fui correndo para a delegacia para onde estavam levando ele. Sentia muito medo, não conseguia acreditar no que estava acontecendo e tinha plena certeza de que havia um erro", conta Amanda.