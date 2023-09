Abel chama a responsabilidade e defende Breno Lopes após polêmica

O que aconteceu

Breno Lopes entrou no fim e decretou a vitória do Palmeiras sobre o Goiás, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O tento decisivo saiu aos 52 minutos do segundo tempo.

O jogador provocou a própria torcida na comemoração do gol, mostrando o dedo e levando as mãos aos ouvidos. Ele foi contido por companheiros no gramado enquanto ouvia gritos da arquibancada cobrando respeito.

Atuação do Goiás: "Nosso adversário condicionou muito nosso jogo, reduziu muito os espaços. É muito difícil jogar com essa equipe. Não perdia há oito jogos, e hoje perdeu. Foi mesmo no finzinho, falo que o jogo só acaba quando termina".