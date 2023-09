Cuiabá e América-MG empatam após 1° tempo elétrico e 'golpe' de Avelar

Cuiabá e América-MG protagonizaram tempos distintos na Arena Pantanal e empataram por 2 a 2, em jogo disputado hoje e válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rodriguinho e Felipe Azevedo inauguraram o marcador antes dos 30 minutos e ensaiaram a vitória dos visitantes.

Os donos da casa, no entanto, reagiram: Deyverson, de pênalti, e Wellington Silva, após bobeada da defesa, igualaram o placar antes do intervalo. O destaque da etapa final foi a expulsão de Avelar, que deu um "golpe de karatê" justamente no autor do 4° gol da partida.