Como relação São Paulo-Adidas se deteriorou e o que pesa para a New Balance

O Tricolor quer uma parceira que tenha o clube como prioridade máxima internamente e acredita que a New Balance oferece isso. Outras marcas também procuraram, mas o São Paulo via o mesmo problema da Adidas: muito clubes na carteira de patrocínio. Vale lembrar que a Adidas patrocina Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e Inter.

O clube também quer uma melhoria na questão financeira. São Paulo e New Balance estão muito próximos de um acordo.

Recentemente, o presidente Julio Casares falou sobre a relação com a Adidas e o que busca no novo fornecedor de material esportivo durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Nossa fornecedora é uma marca mundial, mas teve falhas terríveis, todas notificadas. No plano ético, temos um contrato até o final do ano e claro que estamos conversando com outros players, mas com uma filosofia diferente. O São Paulo precisa ser objeto de desejo dessa marca, quiçá que seja exclusivo no Brasil para que 24h a gente pense, São Paulo e marca, criando oportunidades. Sou do tempo que criamos as camisas 4-3-3, 5-3-3, 6-3-3; eu estava no marketing nessa época. Vamos criar coisas desde que a empresa fornecedora de material esportivo tenha essa comunhão, isso está faltando, mas vai voltar a ter. Temos que ter uma marca de ressonância internacional, mas que pense no São Paulo 24h. A marca não pode fazer, no Outubro Rosa, por exemplo, a mesma camisa para o São Paulo e para outros que ela patrocina. Quero ter identidade visual, quero ter criação. Já tive isso com outra marca nos títulos brasileiros.

Comunidade do São Paulo

