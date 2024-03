Fla de Tite exagerou nos cuidados contra um Flu que tenta pautar a imprensa

Já no Fluminense, mais um clássico sem vitória, o 13º seguido, além de ter sido o sétimo Fla-Flu em menos de um ano, todos sem triunfo tricolor. O 0 a 0 marcou o quarto empate no período, com três vitórias do Flamengo, tudo com Fernando Diniz.

Desde os históricos 4 a 1 na final carioca de 2023 contra o mesmo oponente que o campeão da Libertadores não ganha de um rival carioca. Mas André não gostou quando foi perguntado a respeito na entrevista após a peleja, ainda à beira do campo.

Ora, se um time que detém títulos não consegue vencer seus mais tradicionais adversários há 13 partidas, isso é obviamente relevante. Mas o volante acha que jornalistas devem perguntar sobre a trajetória de Diniz no clube, seus feitos, etc.

Todos esses temas já foram exaustivamente abordados, no entanto, os assuntos mudam de acordo com os fatos e as abordagens dos repórteres em consequência. Uma intervenção infeliz do jovem jogador que precisa entender: no patamar dele e do time que defende, cobranças, questionamentos, são inerentes ao trabalho.

Mas o que dizer quando profissionais mais experientes do que André agem da mesma forma? Depois da derrota para a LDU, em Quito, pela Recopa, Felipe Melo perguntou por que os jornalistas não perguntaram o que ele achava que deveriam perguntar.

E Fernando Diniz, mais uma vez, aproveitou a entrevista coletiva após a eliminação para o Flamengo e criticou os críticos. Desfilou sugestões do que, em sua visão, deveria ser abordado pela mídia. Fica a sensação de que todos querem uma inexistente zona de conforto.