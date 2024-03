Arsenal assume a liderança e torce por empate no domingo

O futebol é cruel e a vida de goleiro é dura.

O Arsenal não pôde escalar seu goleiro titular, o espanhol Raya, melhor com os pés, porque emprestado pelo Brentford, e escalou o inglês Ramsdale, melhor com a mãos.

Vencia por 1 a 0 com tranquilidade quando, no derradeiro minuto do primeiro tempo, viu Ramsdale se atrasar na saída com os pés e ser interceptado para que a bola dividida por Wissa acabasse no fundo da rede: 1 a 1.