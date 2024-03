Liverpool protagoniza um jogaço em Praga e goleia injustamente o Sparta

Pareceu que seria facílimo para o ingleses, mesmo com Van Djik e Salah no banco, até porque o Liverpool receberá o Manchester City, no domingo que vem, em jogo que põe sua liderança na Premier League sob risco.

Logo aos 4 minutos um pênalti infantil permitiu o 1 a 0 com o argentino Mac Allister.

Só que a partir daí o Sparta criou três chances claríssimas de gol, com o goleiro irlandês Kelleher cometendo dois milagres e um desperdício do atacante tcheco, que tropeçou na bola, com gol vazio.

O domínio dos anfitriões era tamanho que impunha perguntar o que estava acontecendo com a defesa de Jürgen Klopp.

Aos 24, porém, o uruguaio Darwin Núñez fez um golaço de fora da área, no segundo chute inglês contra o gol.

Nem por isso o Sparta desistiu, e criou pelo menos sua quarta clara chance, inflado por 20 mil torcedores que lotavam o pequeno estádio dos anfitriões.