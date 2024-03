Nome de Deyverson chega ao Corinthians e é recusado

O atacante Deyverson revelou que não negaria o Corinthians caso chegasse alguma proposta, em entrevista à TNT Sports. "Se o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto porque eu sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Eu sei que muitas pessoas não irão entender, quantas pessoas vão apontar o dedo e falar que sou ingrato, mas não sou...", disse.

A coluna apurou que não foi por acaso que o atacante do Cuiabá se "ofereceu" ao Corinthians publicamente. O nome de Deyverson chegou à cúpula corintiana. Internamente, eles rejeitaram qualquer possibilidade de abrir negociações.

Deyverson foi até elogiado, mas o histórico do centroavante com a camisa do Palmeiras é o principal motivo para que a "paquera" avance. "Ele é muito bom jogador, mas outro Paulo Nunes não", disse uma fonte ao UOL.