Arsenal a um jogo do título, dependendo de seu maior rival

Depois de vinte anos do fantástico título invicto, o Arsenal fez sua parte e venceu o Manchester United em Old Trafford, o que não acontecia desde 2020, quando não havia torcida. Com público pela Premier League, desde 1x0, gol de Adebayor, em 2007.

O Arsenal fez o que era preciso, ganhou por 1 x 0, gol de Trossard. E será campeão se vencer o Everton e se...

O Tottenham ganhar do Manchester City.