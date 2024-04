As decisões estaduais. Informações e palpites do PVC

As finais no Rio Grande do Sul e Minas Gerais terão horários inusitados, mais grade de programação do que tabela de jogos. Cruzeiro e Atlético viajaram ao Equador e Venezuela e jogarão às 15h30, antes de Flamengo x Nova Iguaçu e Palmeiras x Santos.

Claro que cada federação tem seu acordo, mas o cuidado com o descanso dos jogadores fica em segundo plano. A qualidade do jogo também, por consequência.

Mas haverá jogos especiais e um fim de semana para não parar de buscar informação.